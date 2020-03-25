كورونا يوقف مراقبة الخدمات المالية في طرابلس ‎

أعلنت مراقبة الخدمات المالية في طرابلس الأربعاء، عن إيقاف العمل مؤقتا بسبب مواجهة فيروس كورونا. وأضافت أنه سيتم تحديد مرتبات فائض الملاكات الوظيفية خلال الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة المالية عممت الأسبوع الماضي أذونات صرف المرتبات حسب الإجراءات المتبعة والتشريعات النافذة المعمول بها من قبل مصرف ليبيا المركزي.

يذكر أن وزارة العمل والتأهيل أهابت في الساعات الماضية بالعاملين في القطاع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بحسب إرشادات الجهات الصحية، مشيرة إلى أن إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بالوزارة تستقبل الشكاوى الخاصة بعدم التزام أصحاب الأعمال والمشاريع بالضوابط التي حددها منشور المجلس الرئاسي رقم ” 2 “.

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