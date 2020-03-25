إبراهيم الجراري: مئتي شاحنة مصرية محملة بسلع غذائية ستدخل إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن 200 شاحنة محملة بسلع غذائية متنوعة ستدخل إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد الحدودي مع مصر خلال الأسبوع القادم لتغطية احتياجات السوق الليبي حتى شهر رمضان المبارك.

وقال الجراري، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا24، إن اللجنة المشكلة بمتابعة متطلبات السوق الليبي خلال هذه الفترة اتفقت مع عدد من المصانع المصرية والتجار المصريين لتجهيز 200 شاحنة تحمل خضروات وفواكهه ومواد غذائية ومواد كهربائية ومنزلية مصرية المنشأ لتغطية احتياجات السوق الليبي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأفاد، أما بخصوص البضائع أجنبية المنشأ والتي يمنع دخولها عن طريق البر ستدخل في حاويات إلى ميناء طبرق، مشيرًا إلى قرب وصول 300 حاوية من مواد البناء والملابس لتجار ليبيين من كافة المدن الليبية. وأضاف الجراري، أن رجال الأعمال والتجار المصريين متعاونين معنا لتوفير كل ما يلزم السوق الليبي.

وذكر الجراري، أن أعضاء اللجنة قاموا يوم الأربعاء بجولة على محلات المواد الغذائية الكبيرة بطبرق وأبدوا استعداداتهم لتوفير كل ما يلزم للمواطن الليبي والبيع عن طريق كل الأنظمة المصرفية وبأسعار في متناول الجميع.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية ستتواصل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير ما يلزم لقطاع الصحة خلال حالة الطوارئ التي تشهدها دول العالم بسبب فيروس كورونا.

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