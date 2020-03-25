“الوطنية” : تراجع إيرادات صادرات النفط الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الأربعاء إن إيرادات صادرات النفط تراجعت خلال شهر فبراير الماضي، بما نسبته 69% بالمقارنة مع شهر يناير، مسجلة 555 مليون مليون دينار.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في تصريح عقب البيان أن حصيلة إيرادات الشهر الماضي شملت عقود آجلة عن الاشهر الفائتة متوقعاً مزيداً من الخفض خلال الأشهر المقبلة نتيجة استمرار وقف عمليات التصدير وإغلاق الحقول.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد ذكرت خلال نشرة رسمية أصدرتها يوم الإثنين الماضي، أنها تواصل العمل جاهدة لتوفير المحروقات لكافة الليبيين في كامل ربوع البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية