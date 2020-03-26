سرت 26 مارس 2020 (وال) _ أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت عن العمل.

وأضاف المتحدث إن هذا الحقل الذي يغذي في محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجية تقدر 50 ميلون قدم مكعب.

وأوضح إن الخروج نتج عنه تخفيف في كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقمية 250 ميجاوات، الأمر الذي سبب في إرتفاع العجز السابق من 350 إلى 600 ميجاوات على إمتداد المنطقة الشرقية.

وتابع إن هذا العجز أسفر عن زيادة في ساعات طرح الأحمال تصل إلى سبع ساعات على إمتداد المنطقة الشرقية بحسب إفادة إدارة تحكم الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فور خروج الحقل قامت إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير عمل بعض الواحدات العاملة بالغاز إلى نظام الوقود الخفيف، وذلك من أجل تخفيف العجز وكذلك للمحافظة على إستقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر إن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد في هذه الأيام طرح للأحمال خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، والناتج عن نقص في إمدادات الوقود سواء الخفيف أو الغاز من المصدر. (وال _ سرت) ا م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال