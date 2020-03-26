انخفاض الإيرادات النفطية بـ 68% في فبراير عن يناير، وصنع الله: الخسائر مدمّرة ولا تُعوَّض

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إيرادات شهر فبراير

بنحو 555 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 68.6%، مقارنة بإيرادات يناير الماضي.

وأضافت المؤسسة، على صفحتها الرسمية، الأربعاء، أن

إيرادات فبراير الماضي انخفضت بنحو 708 ملايين دولار أمريكي، أي 56%، مقارنة

بالشهر ذاته من العام الماضي، مشيرا إلى أن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات بيع

الغاز الطبيعي والنفط الخام والمشتقات النفطية، والضرائب والإتاوات المحصَّلة من

عقود الامتياز.

وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من أن

هذه الخسائر مدمّرة ولا يمكن تعويضها للاقتصاد، مبينا أن انخفاص مداخيل البلاد

يفاقم معاناة الشعب، ومؤكدا أن المؤسسة لم تشهد انخفاضا في إيراداتها الشهرية إلى

هذا الحد منذ سبتمبر عام 2016.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الاثنين، أن الخسائر

المالية لتوقف إنتاج وتصدير النفط فاقت الـ 3 مليارات و535 مليون دولار أمريكي،

بعد انخفاض الإنتاج اليومي إلى 95 ألف برميل.

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