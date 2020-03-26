النفط يتراجع مدفوعاً بتوقعات اقتصادية “متشائمة”

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مع عودة التداولات اليوم الخميس في الأسواق العالمية متأثرة بمخاوف بشأن توقعات تراجع النمو العالمي بسبب انتشار عدوى كورونا وتحذيرات تقارير دولية من فقدان نحو خمسة وعشرين مليون عامل وظائفهم.

كما دُفِع تراجع الأسعار بتصريح منظمة الطيران العالمية أياتا التي قالت في توقعاتها إن خسائر قطاع الطيران لهذا العام ستبلغ 250 مليار دولار ما يعني تراجع عمليات التنقل وانخفاض الطلب على المحروقات.

وبلغت العقود الآجلة في الجلسة الافتتاحية لليوم الخميس سبعة وعشرين دولارا و اثني عشر سنتا للبرميل حالة الانخفاض شملت أيضا الوسيط الأمريكي وبلغ سعر البرميل أربعة وعشرين دولارا وستة عشر سنتا.

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