اقتصاد

استعداداً لرمضان.. آلاف المواشي المستوردة تصل طرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس الساعات الماضية ثلاث سفن مواشٍ مستوردة لصالح القطاع الخاص لسد حاجة السوق المحلية خلال فترة ما قبل رمضان بالتزامن مع ارتفاع الطلب على اللحوم.

واستقبل الرصيف التجاري رقم 16 سفينة المواشي “سابري دون” وعلى متنها 1300 رأس من الأغنام ونحو 224 رأسا من العجول، كما رست سفينة المواشي “برونا” على الرصيف رقم 17 تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 4000 رأس من الأغنام ونحو 5000 رأس من العجول.

وما زالت السفينة “بلو مون” موجودة في منطقة المخطاف تنتظر الدخول والرسو وعلى متنها حمولة تقدر بأكثر من 500 طن من الأغنام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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