استعداداً لرمضان.. آلاف المواشي المستوردة تصل طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس الساعات الماضية ثلاث سفن مواشٍ مستوردة لصالح القطاع الخاص لسد حاجة السوق المحلية خلال فترة ما قبل رمضان بالتزامن مع ارتفاع الطلب على اللحوم.

واستقبل الرصيف التجاري رقم 16 سفينة المواشي “سابري دون” وعلى متنها 1300 رأس من الأغنام ونحو 224 رأسا من العجول، كما رست سفينة المواشي “برونا” على الرصيف رقم 17 تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 4000 رأس من الأغنام ونحو 5000 رأس من العجول.

وما زالت السفينة “بلو مون” موجودة في منطقة المخطاف تنتظر الدخول والرسو وعلى متنها حمولة تقدر بأكثر من 500 طن من الأغنام.

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