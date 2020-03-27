اقتصاد

مقترح روسي لتحقيق توازن بأسعار النفط

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف إنه إذا تم إبرام اتفاق جديد لأوبك بلس فمن الممكن تحقيق التوازن في سوق النفط في حال انضمت دول أخرى له، مؤكدا على وجوب تعاون تلك الدول للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف ديمتريف أنه يتعين خلق تحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، وأوضح أن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق أوبك+.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الصندوق على اتصال روسيا مع السعودية وعدد من الدول الأخرى بالخصوص، مضيفا أنه بناء على تلك الاتصالات يرون أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فمن الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط، لكنه لم يذكر تلك الدول الجديدة التي ينبغي بالتوصل إلى الاتفاق معها.

وفي سياق آخر اقترح صندوق النقد الدولي أمس الخميس على دول الخليج إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، التي من المرجح أن تنخفض هذا العام في ظل الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك