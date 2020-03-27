مقترح روسي لتحقيق توازن بأسعار النفط

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف إنه إذا تم إبرام اتفاق جديد لأوبك بلس فمن الممكن تحقيق التوازن في سوق النفط في حال انضمت دول أخرى له، مؤكدا على وجوب تعاون تلك الدول للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

وأضاف ديمتريف أنه يتعين خلق تحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، وأوضح أن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق أوبك+.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الصندوق على اتصال روسيا مع السعودية وعدد من الدول الأخرى بالخصوص، مضيفا أنه بناء على تلك الاتصالات يرون أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فمن الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط، لكنه لم يذكر تلك الدول الجديدة التي ينبغي بالتوصل إلى الاتفاق معها.

وفي سياق آخر اقترح صندوق النقد الدولي أمس الخميس على دول الخليج إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، التي من المرجح أن تنخفض هذا العام في ظل الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا.

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