بعد توقفها لسنتين.. تشغيل محطة كهرباء البتروكيماويات بسواعد ليبية

نجح فريق الصيانة في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بإعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة في محطة كهرباء البتروكيماويات بسواعد ليبية بعد توقفها لمدة تقارب السنتين بسبب عطل فني تسبب في كسر في إحدى الريش بمروحة التبريد ما أدى إلى خروجها عن الخدمة نهاية شهر يوليو 2018.

ويشار إلى أن مثل هذه الأعمال يتم تنفيذها عن طريق الشركات المصنعة، وترتفع تكلفة إنجازها إلى ما يزيد على مليون دولار، ناهيك عن تحمل العناصر الليبية المسؤولية والدخول في تحدٍ كبير لإنجاز العمل بحسب شركة سرت التي أشارت إلى أن سبب التأخر في الانتهاء من أعمال الصيانة يعود إلى الفترة الطويلة التي استغرقها وصول قطع الغيار المطلوبة من خارج ليبيا.

يذكر أن محطة كهرباء البتروكيماويات تتكون من ثلاث وحدات غازية تقوم بتغذية جميع مصانع الشركة ما عدا معمل الغاز ومحطة التحلية الأولى حيث تزود الكهرباء لكل من: مصانع الميثانول والأمونيا واليوريا ومحطة التحلية الثانية والمبنى الإداري الثاني والمنطقة السكنية الثانية ونقل وتزويدات الغاز.

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