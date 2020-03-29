مراقب اقتصاد بنغازي يتفقد الجمعيات والمخابز ومدى التزامها بالأسعار

قام مراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص بصحبة مدير مكتب التجارة الداخلية بالمراقبة بجولة تفقد شاملة على الجمعيات والمخابز.

وأجريت الجولة التفقدية بوجود اللجنة المشكلة بمتابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشملت الجمعيات التي استلمت حصتها الدفعة الأولى لسنة 2020 حيث تم متابعتها من حيث التزامها بالأسعار المعتمدة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 7 وكذلك مدى التزامهم بالحصص المقررة لكل فرد بالإضافة إلى مدى التزام الجمعيات بضرورة فتح أبوابها للمساهمين حسب المواعيد.

ومن جهته أكد الرقاص على أهمية مساعدة المساهمين الذين ليست لديهم القدرة على الدفع النقدي بإلزام رؤساء الجمعيات باستلام صكوك من المساهمين أو بأي طريقة دفع أخرى متاحة مع مراعاة الجوانب الصحية من تعقيم ووضع الكمامات والمحافظة على المسافة الصحية عند بيع السلع وتعقيم العملات المعدنية لتجنب العدوى بالفيروس المستجد.

الجدير بالذكر أن الجمعيات التى تم زيارتها السبت هي جمعية البركة 53 وجمعية بنغازى المركز رقم 9 وجمعية الثورة الشعبية 29 وجمعية السلاوي 46.

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