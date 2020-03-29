ارتفاع الأسعار في تراغن.. واتهام “تجار جشعين”

كبقية المدن والقرى، انصاعت تراغن لتعليمات الحظر بالكامل بما فيها غلق المحلات لتفادي تفشي فيروس كورونا الذي أصاب 3 ليبيين حتى الآن.

ولم يقف تأثير فيروس كورونا المستجد على الناحية الصحية فقط بل تعداها ليتحكم في تذبذب الأسعار واتجاهها نحو الارتفاع.

وشهدت العديد من السلع والبضائع في تراغن ارتفاعا في الأسعار، ووجه بعض المواطنين أصابع الاتهام لـ”تجار جشعين”، فيما ألقى بعض التجار اللوم في رفع الأسعار على المصدر الأصلي أو كبار التجار.

وتكمن المشكلة في أن الجهات المسؤولة في الدولة إلى الآن لم تستطع التحكم بشكل كامل في تسعيرة كبار التجار أو توفير السلع بأسعار مناسبة ليكون في مقدور صغار التجار مساعدة المواطن أو محاسبتهم عند التجاوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية