ليبيا تفقد “مليارات أكثر” جراء وقف إنتاج النفط

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته مساء الاثنين عن تراجع إنتاج النفط اليومي إلى 79 ألف برميل مع نهاية يوم الأحد الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر المالية بلغت 3.808 مليارات دولار عن الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 29 مارس الجاري، بسبب وقف عمليات الإنتاج والتصدير.

وطالبت المؤسسة المحتجين في منطقة الهلال النفطي إعادة عمليات التصدير لطبيعتها، محذرة من أن استمرار توقف عمليات الإنتاج والإمداد سيؤثر على عمل محطات الكهرباء التي من المتوقع أن تخرج عن العمل وتتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق واسعة.

وأكدت “مؤسسة النفط” على وصول ناقلات محملة بغاز طهي وبنزين الأيام الماضية إلى موانئ مختلفة في المنطقة الشرقية

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