اقتصاد

ليبيا تفقد “مليارات أكثر” جراء وقف إنتاج النفط

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته مساء الاثنين عن تراجع إنتاج النفط اليومي إلى 79 ألف برميل مع نهاية يوم الأحد الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر المالية بلغت 3.808 مليارات دولار عن الفترة من 18 يناير الماضي وحتى 29 مارس الجاري، بسبب وقف عمليات الإنتاج والتصدير.

وطالبت المؤسسة المحتجين في منطقة الهلال النفطي إعادة عمليات التصدير لطبيعتها، محذرة من أن استمرار توقف عمليات الإنتاج والإمداد سيؤثر على عمل محطات الكهرباء التي من المتوقع أن تخرج عن العمل وتتسبب في قطع الكهرباء عن مناطق واسعة.

وأكدت “مؤسسة النفط” على وصول ناقلات محملة بغاز طهي وبنزين الأيام الماضية إلى موانئ مختلفة في المنطقة الشرقية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • والله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة….

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