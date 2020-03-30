اقتصاد

صعود جديـد الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الاثنين.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 4.99 دينار، بزيادة 7 قروش عن سعر ختام التداولات ليوم الاحد، وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويخوض الدولار منذ أكثر من أسبوعين حالة من التباين والارتفاع على خلفية اغلاق منظومة الاعتمادات لإجراء بعض التعديلات عليها ورفض المصرف المركزي اعادة فتحها قبل تعديل سعر الرسم على النقد الاجنبي وفقا لخطاب صادر عن الصديق الكبير بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء:
الدولار/ طرابلس = 4.99 دينار
الدولار/ زليتن = 4.97 دينار
الدولار/ بنغازي= 5.08 دينار
سعر كسر الذهب = 185 دينار عيار 18
اليورو= 5.42 دينار
الباوند = 6.00 دينار
حوالات دبي/ تركيا = 5.10 دينار

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  • ٠٠٠٠٠والله لعبتكم مكشوفة وستهزمون السراج وحفتر ومن والاهم سوف تندمون قريبا وستغتالون في الأيام القادمة انتظرونا سوف يكتب التاريخ بأنكم أخون الناس الى مزبلة التاريخ نحن مجموعة منكم ونعلم تحركاتكم بين حفتر والسراج نحن مجموعة سوف تقوم بتصفيتكم قريبا لتكونو عبرة لغيركم وقريبا سوف يلقى حتفه بوتين والأسد وترامب لتكون مرحلة الدجال قريبة لاتظنو كذبا نقول بل صدق والأيام القادمة ستريكم نحن أناس من فرنسا ومدريد ومن الجزائر والمغرب وبعض الدول الغربية والعربية لن يمضي عليكم سوى كم يوم بعدها تشاو ياكلاب المال والسلطة….

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