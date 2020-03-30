صعود جديـد الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الاثنين.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 4.99 دينار، بزيادة 7 قروش عن سعر ختام التداولات ليوم الاحد، وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويخوض الدولار منذ أكثر من أسبوعين حالة من التباين والارتفاع على خلفية اغلاق منظومة الاعتمادات لإجراء بعض التعديلات عليها ورفض المصرف المركزي اعادة فتحها قبل تعديل سعر الرسم على النقد الاجنبي وفقا لخطاب صادر عن الصديق الكبير بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء:

الدولار/ طرابلس = 4.99 دينار

الدولار/ زليتن = 4.97 دينار

الدولار/ بنغازي= 5.08 دينار

سعر كسر الذهب = 185 دينار عيار 18

اليورو= 5.42 دينار

الباوند = 6.00 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.10 دينار

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