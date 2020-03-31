دعوة أممية لتوفير 2.5 ترليون دولار للدول النامية للتعامل مع صدمة كورونا

دعت الأمم المتحدة في تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية “اونكتاد” إلى توفير حزمة بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة فيروس كورونا.

وتوقعت “أونكتاد” -وفقا للتقرير – أن يتم ضخ مابين تريليون إلى تريليونين من الدولارات من تلك الحزمة في اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية وبتحول نقطتين مئويتين في الناتج العالمي.

وأكدت المنظمة أنه بالتزامن مع وجود ثلثي سكان العالم بالبلدان النامية مستثنية من حديثها الصين يواجهون ضررا اقتصاديا غير مسبوق، فإن هناك حاجة للتعبير عن التضامن الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن السرعة التي ضربت بها موجات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء البلدان النامية كانت هائلة، حتى بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وتعتقد المنظمة الدولية أن جزءاً من المشكلة بالنسبة لكثير من البلدان النامية هو أن العمال غير الرسميين يشكلون العمود الفقري لاقتصاداتهم الناشئة، الأمر الذي يزيد من صعوبات الاستجابة للأزمة.

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