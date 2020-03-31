الرعيض: القطاع الخاص يمتلك مخزون سلع يكفي 3 أشهر

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، الثلاثاء، أن القطاع الخاص يمتلك مخزونا من السلع يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ثلاثة أشهر فحسب، مؤكدا أن عدم فتح الاعتمادات يهدد بنقص حاد في هذه السلع.

وأوضح الرعيض، في تصريح للرائد، أن كبار رجال الأعمال لديهم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي عبر استيراد كميات كبيرة من السلع في حال فتح الاعتمادات المستندية، مطالباً بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمعالجة الأوضاع المتردية للسوق.

وتساءل الرعيض عن سبب إغلاق المصرف المركزي منظومة التسهيلات لشهر، في حين أن أغلب الدول خصصت عشرات المليارات لدعم القطاع الخاص بتسهيلات دون فوائد، منبّها إلى أن الدولة تمر بأصعب الظروف في ظل أزمة كورونا وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي خاطب المصرف المركزي، منتصف مارس الجاري، لإعادة فتح شحن بطاقات “10 آلاف دولار” والاعتمادات المستندية.

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