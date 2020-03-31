الدينار ينخفض في غرف “الفايبر وواتساب”

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، في التداول الذي أجراه تجار السوق السوداء عبر غرف “الفايبر وواتساب” التي زاد نشاطها بسبب حظر التجوال المفروض من الحكومة كإجراء احترازي للحد من عدوى كورونا.

وصعد الدولار بمقدار 5 قروش وتم تداوله بـ4.97 دنانير، وهو نفس سعر الدولار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا.

كما صعد اليورو بمقدار قرشين وتم تداوله في “غرف فايبر وواتساب” بـ5.37 دنانير، وشملت حالة الارتفاع الذهب كسر عيار 18 وبيع بـ184 دينارا للغرام.

وصعدت الليرة التركية مقابل الدينار وبلغت قيمتها 76 قرشا، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.710 دينار، كما سجل الجنيه المصري 31 قرشا للجنيه.

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