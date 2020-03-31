الكردي يطالب الكبير بفتح الاعتمادات لتجنب نقص السلع

طالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلكين أحمد الكردي، محافظ مصرف ليبيا المركزي بإعادة فتح منظومة الاعتمادات لضمان توفر السلع.

وشدد الكردي في تصريح خاص لقناة “218”، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ هذا القرار إلى جانب تشكيل مجلس يتخصص في متابعة عمليات التوريد عن طريق الاعتمادات مكون من أعضاء اتحاد رجال الأعمال ووكلاء وزارات الزراعة والاقتصاد والمالية والمواصلات والحكم المحلي، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، لضمان عدم حدوث أي تلاعب في مخصصات الاعتمادات.

وأكد الكردي أهمية التواصل مع الملحقين التجاريين لضمان استيراد السلع، مبينا أن المخزون الحالي للسلع ربما يغطي حاجة المستهلكين إذا تم التصرف فيه بالشكل الصحيح معولا على موسم الحصاد في ليبيا لتغطية احتياجات السوق المحلي.

ويرى مراقبون أن ليبيا في حاجة ملحة للاستيراد باعتبار ما تستهلكه سنويا من حبوب القمح والشعير يصل إلى 1.250 مليون طن في الوقت الذي تنتج فيه ليبيا فقط 250 ألف طن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية