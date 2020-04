اليابان تعقد اجتماعا لبحث أزمة كورونا

اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ [اخبار اليوم]

تعقد الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، اجتماعا اعتياديا للخبراء بشأن جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، حيث بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في اليابان 2178.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يهدف للاطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى.

وأضاف، أن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ، نافيا أنباء بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكا.

كانت حكومة العاصمة اليابانية قالت في وقت سابق إنها تعتزم إعادة فتح بعض المدارس على الأقل في العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل. ومعظم مدارس اليابان مغلقة منذ بداية مارس آذار استجابة لأوامر رئيس الوزراء شينزو آبي.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

