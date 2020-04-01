وزارة العمل: لم نستلم مخصصات فائض الملاكات الوظيفية

أكد مدير مكتب المتابعة بوزارة العمل والتأهيل في طرابلس يوسف مفتاح أن مكاتب الوزارة بالمناطق التابعة لهم لم تستلم مخصصات مرتبات فائض الملاكات الوظيفية ضمن الدفعات “السادسة والسابعة والثامنة” من مراقبات الخدمات المالية بالبلديات بحسب السياق القانوني.

وأضاف مفتاح أن الوزارة قد أحالت مرتبات أصحاب فائض الملاكات إلى وزارة المالية منذ شهر مايو 2019 الماضي منوها بأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها حتى الآن

وفي السياق ذاته قال المدير إن إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية تتابع بشكل مباشر مستجدات هذا الملف مع العاملين بوزارة المالية

وفي سياق آخر أعلن القسم المالي بوزارة العمل والتأهيل أمس الثلاثاء عن قيامه بتجهيز مرتبات شهر مارس 2020 لموظفي ديوان الوزارة هذا الأسبوع وفقا لما ورد عن وزارة المالية وأكد القسم المالي على أنه تمت إحالة حوافظ كافة مرتبات شهري يناير وفبراير إلى المصارف التجارية منذ الأسبوع الماضي

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