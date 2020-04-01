اقتصاد

مصرف الجمهورية يوقف آلات السحب مؤقتا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية لكافة عملائه عن توقف خدمة ATM بشكل مؤقت إلى حين إجراء تحديث المنظومة وتطويرها بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجهود مكافحة عدوى فيروس كورونا دون تحديد موعد لعودة الخدمة.

وكان الجمهورية قد وفر قبل أسبوعين سيولة نقدية في كافة آلات السحب بسقوف سحب مختلفة حيث حددت إدارة المصرف سقف السحب اليومي بما قيمته 400 دينار كما خصص الجمهورية سقف سحب أسبوعيا بقيمة 1200 دينار كحد أقصى
وأوضح قسم الإعلام الإلكتروني أن قيمة سقف السحب الشهري المسموح بها من آلة ATM هي 1600 دينار، من جهتها ناشدت إدارة مصرف الجمهورية كافة العملاء بضرورة ارتداء “القفازات” كإجراء وقائي لضمان عدم انتشار عدوى كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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