روسيا تنفي التباحث مع السعودية لتحقيق استقرار أسعار النفط

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء عقد محادثات بين روسيا والمملكة العربية السعودية بخصوص سوق النفط في الوقت الحالي.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي الحديث بشكل فوري مع القيادة السعودية، مشيرا إلى أن تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعا إذا اقتضت الضرورة.

ومن جهة أخرى ذكرت مصادر في قطاع النفط إن إمدادات المملكة من النفط الخام ارتفعت اليوم إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع انتهاء أجل اتفاق لخفض الإمدادات العالمية أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي رفع قيودا على إنتاج أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين.

ومن جهتها أكدت السعودية في وقت سابق أن صادرات الخام ستكون عند نحو 10 ملايين برميل يوميا، إلا أنها لم تعط مؤشرات بشأن كمية الخام التي سيتم تخزينها في ظل هبوط الطلب العالمي الشديد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية