لمجابهة كورونا .. المصارف بالمنطقة الشرقية تنشىء صندوق “المسؤولية الاجتماعية”

البيضاء 01 أبريل 2020 (وال) _ أعلنت المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق” المسؤولية الاجتماعية” لمجابهة فيروس كورونا .

الإعلان تم خلال اجتماع، عقده مدير جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء دكتور إدريس الأحيمر، مع مديري المصارف التجارية .

وتطرق الاجتماع إلى وضع مجلس أمناء للصندوق من كافة المصارف في الصورة، لمعرفة آلية الصرف واوجه الانفاق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعمهم في مجابهة منع إنتشار الوباء، وتسخير الإمكانيات لهم .

و ناقش الاجتماع التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بخصوص عمل المصارف في الأيام المقبلة والإجراءات الإحترازية لمنع عمليات الإزدحام داخل المصارف . (وال _ البيضاء) ف م / ه ع

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