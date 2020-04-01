“مواجهة كورونا” على طاولة الكبير وعمداء البلديات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع عمداء بلديات أبوسليم وجنزور ومصراتة وتاجوراء، استعداد البلديات لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

وناقش الكبير ملف الأمن الغذائي وانسياب السلع للسوق المحلية، وفق ما ورد في حساب المصرف الرسمي بـ”فيسوك”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي قد طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بإعادة فتح منظومة الاعتمادات لضمان انسياب السلع بعد أن أوقف الكبير الاعتمادات، وسط تحذيرات من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا واتحاد الصناعات الليبية واتحاد جمعيات المستهلكين من شح السلع الغذائية التي تشير التقديرات بأنها تكفي لشهرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية