رئاسة الوزراء تتخذ جملة من القرارات لصالح الهيئة العامة للكهرباء

بنغازي 01 أبريل 2020(وال)- أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات، بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بإجراء تعاقدات لتنفيذ عدة مشروعات.

ونص القرار رقم (243) لسنة 2020 على منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة؛ بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع خط 66 ك ف من محطة الهيشة إلى مفترق النوار وتغذية مشروع 2000 وحدة سكنية جنوب القبة بمسافة إجمالية 40 كم للخط وتنفيذ محطة 66 ك ف بمفترق النوار.

وفي القرار رقم (244) لسنة 2020، أذنت فيه للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة؛ بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ محطة ربيانة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة (5) ميغاوات.

ونص القرار رقم (245) لسنة 2020 في مادته الأولى بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة؛ بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد كابل (66 ك ف) بطول 14 كم لاستكمال محطة الهواري (11/66) بمدينة الكفرة.

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (246) لسنة 2020 منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد سلك نحاسي لمشروع الكفرة الزراعي بطول 13.5 كم.

هذا ونصت المادة الأولى من القرار رقم (247) لسنة 2020 على منح الأذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد كابل (66 ك ف) لاستكمال تغيير محطة ديزل المطار إلى محطة (11/66) بمدينة الكفرة.

ونص القرار رقم (248) لسنة 2020 بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض توريد واستبدال القواطع الزيتية (66 ك ف) بقواطع 56 جهد 66 ك ف وبعدد 18 قاطع وذلك بمحطات مدينة الكفرة.

وفي المادة الأولى من القرار رقم (249) لسنة 2020 منحت الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ محطة تحويل جهد 11/30 ك ف بمنطقة مدور الزيتون في نطاق دائرة توزيع المرج.

ونص القرار رقم (250) لسنة 2020 بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة لغرض تنفيذٍ مشروع تنفيذ إنارة جديدة للطرق المعبدة بدائرة توزيع سهل بنغازي/ دائرة توزيع الكفرة وذلك كمرحلة أولى وفي حدود قيمة وقدرها 3,941,532.20 د.ل ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

ونص القرار رقم (251) لسنة 2020 بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب (تجهيز) عدد 10 محطات / توزيع أرضي 11/0.4 بمدينة الكفرة بالتفصيل المبين بالكشف المرفق مع هذا القرار وفي حدود قيمة وقدرها 1,976,588.8 د.ل ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء .

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (252) لسنة 2020 منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذٍ مشروع تنفيذ إنارة جديدة للطرق المعبدة بدائرة توزيع سهل بنغازي/ دائرة توزيع الكفرة وذلك كمرحلة أولى وفي حدود قيمة وقدرها 3,941,532.20 د.ل ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

وأذنت في نص القرار رقم (253) لسنة 2020 للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب عدد (7) بكجات / محطات جاهزة لمدينة الكفرة للأحياء المبينة بكتاب الهيئة المشار إليه وبالتفصيل المبين بالكشف المرفق مع هذا القرار وفي حدود قيمة وقدرها 2,879,800.00 د.ل ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

ونص القرار رقم (254) لسنة 2020 على منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب مواد توزيع لتوصيلات المواطنين بمدينة الكفرة وفي حدود قيمة وقدرها 3,810,330.5 د.ل ويتم التسييل حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء. (وال – بنغازي)

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