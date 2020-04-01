اقتصاد

ترقب وصول سفينتي بضائع لميناء طرابلس

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتوقع دخول سفينتين تجاريتين إلى أرصفة ميناء طرابلس في الأيام القريبة المقبلة وتحملان حاويات بضائع متعدّدة.

والسفينة الأولى المتوقع وصولها للميناء “ام اس سي لينا اف” التابعة للوكيل الملاحي مديرتينان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 214 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، والثانية السفينة “ام اس سي لونا اف” والتي تتبع نفس الوكيل الملاحي وتحمل على متنها 71 حاوية بضائع متنوعة.

يذكر أن ميناء طرابلس شهد في الفترة الماضية حركة تجارية نشطة حيث دخلت إلى أرصفته عدد من السفن التجارية المحملة بالغاز المسال ووقود البنزين ومنها ما تحمل أطنانا من السكر المكيس إلى جانب أطنان القمح والذرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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