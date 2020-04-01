ترقب وصول سفينتي بضائع لميناء طرابلس

يتوقع دخول سفينتين تجاريتين إلى أرصفة ميناء طرابلس في الأيام القريبة المقبلة وتحملان حاويات بضائع متعدّدة.

والسفينة الأولى المتوقع وصولها للميناء “ام اس سي لينا اف” التابعة للوكيل الملاحي مديرتينان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 214 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، والثانية السفينة “ام اس سي لونا اف” والتي تتبع نفس الوكيل الملاحي وتحمل على متنها 71 حاوية بضائع متنوعة.

يذكر أن ميناء طرابلس شهد في الفترة الماضية حركة تجارية نشطة حيث دخلت إلى أرصفته عدد من السفن التجارية المحملة بالغاز المسال ووقود البنزين ومنها ما تحمل أطنانا من السكر المكيس إلى جانب أطنان القمح والذرة.

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