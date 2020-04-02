الجمهورية يدعو عملائه التوجه لفروع المصرف لمعالجة مشكلة السحب عبر ATM

دعا مصرف الجمهورية، كافة العملاء الذين واجهتهم مشكلة في السحب عبر خدمة آلات ATM وخصمت عليهم القيمة من حساباتهم دون استلام الاموال بالتوجه لفروعهم والتقدم لتعبئة نموذج “إعادة مطالبة مالية”.

وشدد المصرف، على ضرورة طلب “كشف حساب” مختوم للتوجه به للفرع الذي واجه فيه العملاء مشكلة السحب، وذلك لتسوية حسابه ورصيده.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الجمهورية لكافة عملائه، عن توقف خدمة ATM بشكل مؤقت، إلى حين إجراء تحديث المنظومة وتطويرها، بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجهود مكافحة عدوى فيروس كورونا، بتوفير خدمات اللكترونية دون تحديد موعد لعودة الخدمة.

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