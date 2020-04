إذا انخفضت الاستثمارات بقطاع النفط، فإن أسعار الخام ستنتعش بلا ريب [اندبندنت]

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء إلى العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه ”صعب“.

وأبلغ بوتين اجتماعا للحكومة الروسية أن الولايات المتحدة يساورها القلق هي الأخرى حيال وضع سوق النفط، بحسب تسجيل لوقائع الاجتماع.

وأضاف بوتين أنه إذا انخفضت الاستثمارات بقطاع النفط، فإن أسعار الخام ستنتعش بلا ريب، وهو ما وصفه بالشيء الذي ”ليس في صالح أحد“.

The post بوتين «الوضع صعب» في أسواق النفط العالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا