أسعار النفط تحقق مكاسب قوية مدفوعة بإجراء أمريكي

صعدت أسعار النفط العالمية مع عودة التعاملات اليوم الخميس مدفوعة بإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت 52 مليار دولار لتحفيز الشركات، واتفاق وزراء مالية مجموعة الـ20 على ضخ 160 مليار دولار بهدف استقرار الاقتصاد العالمي في مواجهة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في وقت مبكر من اليوم الخميس نحو 3 دولارات لتبلغ في جلسة التسوية 25.60 دولارا للبرميل بينما ارتفعت عقود النفط الوسيط الأمريكي بمقدار دولار وعشرة سنتات مسجلة بذلك 21.20 دولارا للبرميل.

وجاءت الارتفاعات عكس ما هو متوقع بالتزامن مع كسر قيد اتفاق أوبك الذي يلزم دول أوبك بلس بتحديد الإنتاج مع حلول الأول من أبريل الجاري وقالت وكالة رويترز الأربعاء إن السعودية رفعت قدرتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا أمس الأربعاء ومن المنتظر أن تصل الصادرات إلى 10 ملايين برميل يوميا.

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