مكتب العمل في زليتن يُسلم مرتبات “فائض الملاكات” نقداً

أعلن مكتب العمل والتأهيل زليتن توفير مرتبات فائض الملاكات الوظيفية التابعين له نقداً عبر التنسيق مع عدد من المصارف التجارية حيث قام بتقديم جميع خدماته إلكترونياً تماشيا مع الإجراءات الحالية للحد من الازدحام والتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي دعت لها وزارة العمل والتأهيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وذكر مدير المكتب أبوبكر محمد مامي أنه قد تم تشكيل فريق للتواصل مع إدارات المصارف التجارية بهدف توفير المرتبات عن شهري يناير وفبراير نقدا على أن يتم تسليمها لمستحقيها بشكل فردي تحت إشراف المكتب نفسه.

وأشار إلى أن عدد فائض الملاكات الوظيفية التابعين للمكتب ضمن الدفعات من الأولى وحتى الخامسة يصل عددهم إلى 2800 موظف موزعين على أكثر من 9 فروع مصارف تجارية داخل بلدية زليتن.

وبالمقابل أشاد المدير بجهود أعضاء الفريق على سرعة استجابتهم عبر الغرفة الإلكترونية التي تم تأسيسها للتواصل مع المواطنين منذ بدء الأزمة.

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