احترازاً من كورونا.. مصرف الأمان يُوفّر خدمة إلكترونية جديدة

أعلن مصرف الأمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تتيح التسوق عن بعد وهي خدمة “أمان بأي qr” مدعومة من شركة ماستر كارد العالمية.

وأضاف الأمان أن الخدمة تعمل عن طريق تحويل ثمن البضاعة من حساب الزبون إلى حساب التاجر آلياً بواسطة الهاتف المحمول ودون تحميل الزبون أي عمولات وبدون الحاجة للتعامل اليدوي أو عبر النقود الورقية أو البطاقات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصرف على أن هذه الخدمة المصرفية موجودة في كافة المحلات والأسواق التجارية في جميع أنحاء البلاد مشيرا إلى أن عددها يبلغ حوالي أربعة الآف نقطة بيع، وفي السياق ذاته نوه المصرف إلى أنه بإمكان التجار الحصول على مستحقاتهم المالية بنسبة 100% نقداً.

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