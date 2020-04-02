الحبري: دعوات توحيد المركزي وفتح منظومات بيع النقد الأجنبي تحت التشاور

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال محافظ المصرف المركزي بمدينة البيضاء، علي الحبري، اليوم الخميس، إن دعوات توحيد مصرف ليبيا المركزي، تحت التشاور.

وذكر الحبري في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن دعوات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعقد اجتماع مجلس الإدارة بخصوص توحيد سعر الصرف، وفتح منظومات بيع النقد الأجنبي، تحت التشاور.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، دعا لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة البنك المركزي لممارسة صلاحياته القانونية، وتولي مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والمصرفية وتنفيذها.

ومن ناحية أخرى، طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مُعبرًا عن ترحيبه بكل المحاولات لتحسين التنسيق بين قادة السياسات الاقتصادية في البلاد.

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