الوفاق تتوعد المتلاعبين بالأسعار

بحث وزير الاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق، علي العيساوي، خلال اجتماع موسع عقده الخميس مع عميد بلدية جنزور فرج عبان، وعميد بلدية تاجوراء حسن عطية، مسألة توريد السلع وضمان انسيابها للسوق المحلية.

وشدد الوزير على أهمية فتح منظومة الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي التي توقفت عن العمل منذ مطلع مارس الماضي، كما نوقش في الاجتماع الذي عقد بطرابلس بحضور بعض أعضاء لجنة الأزمة في البلديات الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا أثر الأزمة عالميا.

وأكد العيساوي على أهمية ضبط ومخالفة كافة التجار المتلاعبين بالأسعار والذي يقوم جزء منهم بإخفاء السلع بغرض المضاربة في الأسعار.

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