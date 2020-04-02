“المركزي” يُصعّد مع السراج.. ويرد عليه في بيان

“المركزي” يرد على بيان السراج ويدعو للنأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي
المصرف المركزي: عدم اتخاذ “الرئاسي” خطوات لإعادة إنتاج النفط هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية
“المركزي” يرد على بيان السراج ويدعو للنأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي
المصرف المركزي: عدم اتخاذ “الرئاسي” خطوات لإعادة إنتاج النفط هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية
ياكبير ياحمار العالم الان يريد خفض انتاج النفط وليس فى مصلحة الامريكان او الروس عودة النفط الليبى لهذا لم يعد هناك اى ضغوط على الشعب الليبى لاعادة النفط
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