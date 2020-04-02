اقتصاد

“المركزي” يُصعّد مع السراج.. ويرد عليه في بيان

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“المركزي” يرد على بيان السراج ويدعو للنأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي

المصرف المركزي: عدم اتخاذ “الرئاسي” خطوات لإعادة إنتاج النفط هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياكبير ياحمار العالم الان يريد خفض انتاج النفط وليس فى مصلحة الامريكان او الروس عودة النفط الليبى لهذا لم يعد هناك اى ضغوط على الشعب الليبى لاعادة النفط

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