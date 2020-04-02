“المركزي” يُصعّد مع السراج.. ويرد عليه في بيان

“المركزي” يرد على بيان السراج ويدعو للنأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي

المصرف المركزي: عدم اتخاذ “الرئاسي” خطوات لإعادة إنتاج النفط هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية

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