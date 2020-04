ميناء بنغازي يستقبل 161 سفينة خلال 3 شهور

كشفت إدارة ميناء بنغازي ليل الخميس، عن جملة بيانات أوضحت فيها أعداد السلع وأنواعها الواردة عن طريق ميناء بنغازي.

ووصلت إلى ارصفة الميناء طيلة الـ90 يوما الماضية 161 سفينة بينها ناقلات محروقات وحاملات حاويات وسيارات.

واستقبل الميناء أكثر من 17 ألف حاوية ونحو 30 ألف سيارة وشاحنة، وبلغت واردات الاسمنت أكثر من 102 ألف طن.

أما واردات البنزين فقد سجلت 403 ألف طن عن الفترة ذاتها، فيما بلغت واردات الديزل أكثر من 256 ألف طن، كما سجلت كميات الغاز الواصلة عبر الميناء 28 ألف طن.

أما عن الأغنام والعجول الواصلة للميناء خلال الفترة بين الأول من يناير حتى الاخر من مارس الماضي فقد بلغت أكثر من 17 ألف رأس.

