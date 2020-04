البنك الدولي يرصد 1.9 مليار دولار لمواجهة كورونا

وافق المجلس التنفيذي في البنك الدولي الخميس، على دعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 1.9 مليار دولار لـ25 دولة ضمن عمليات التمويل المبدئي الطارئ.

ونوه البنك الدولي إلى سرعته بالتحرك فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل إلى جانب ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا.

وأكد البنك استعداده لانفاق مبلغ يصل إلى 160 مليار دولار على مدى عام وثلاثة أشهر مقبلة وذلك لمكافحة جائحة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب البنك، فإن الهند، وهي ثالث أكبر اقتصاد في اسيا، ستتلقى مليار دولار، من التي تم الموافقة عليها الخميس، وذلك من أجل دعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.

يذكر أن البنك توقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ شديد في نمو الاقتصادات النامية في شرق اسيا والمحيط الهادي إلى جانب الصين.

