أسعار النفط العالمي في حالة ارتفاع

واصلت أسعار الخام العالمي للنفط ارتفاعها في ختام تداولات اليوم مسجلة ارتفاع بنسبة 18 ٪ حيث كانت الأسعار قد سجلت أكبر مكاسبها لجلسة واحدة على الإطلاق يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعلن روسيا والسعودية عن خفض كبير لإنتاج النفط بالإضافة إلى تصريح الإعلام الرسمي السعودي بأن المملكة تدعو إلى اجتماع طارئ للمنتجين للتعامل مع اضطرابات السوق.

وسجل خام القياس العالمي برنت ارتفاعاً بمقدار 18% بارتفاع 4.67 دولار مسجلة 29.41 دولار للبرميل فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 16 % بارتفاع 3.40 دولار ليسجل 23.71 دولار للبرميل

ومن جهته ذكر الرئيس الأميركي أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي مشيراً إلى توقعاته بأن تخفض السعودية وروسيا إنتاج النفط بما يصل إلى 10 ملايين برميل أو 15 مليون برميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية