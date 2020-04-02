ارتفاع مفاجئ وقياسي للدولار وحوالات تركيا وبطاقات ارباب الاسر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا مفاجئا وقياسياً مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية في وقت متأخر من يوم الخميس.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 5.09 دينار، بزيادة 11 قرشاً عن التداولات عصر يوم الخميس، وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 5.30 دينار وهو مستوى قياسي لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.60 دينارا بإرتفاع 35 قرشا عن اخر سعر لها.

وياتي الارتفاع المفاجئ بعد بيانات متبادلة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، حيث رفض الاخير توجيهات الرئاسي بإعادة فتح منظومة الاعتمادات ومنظومة النقد الأجنبي بسبب رغبة المصرف في رفع رسم النقد الاجنبي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الرئاسي.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء:

الدولار/ طرابلس = 5.09 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.30 دينار

سعر كسر الذهب = 182 دينار عيار 18

اليورو= 5.40 دينار

الباوند = 6.05 دينار

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