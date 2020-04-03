“الجمهورية أبي الأشهر”: سقف السحب 2000 دينار بشروط

أعلن مصرف الجمهورية فرع “أبي الاشهر” في ضاحية تاجوراء بمدينة طرابلس عن تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لتوزيع السيولة النقدية، على أن يكون السحب لصاحب الحساب شخصياً أو الوكيل عن الحساب فقط لاغير، ما يستوجب حضور صاحب الحساب وإحضار صورة من الإثباث الشخصي لاستلام المبلغ المحدد حسب سقف السحب بما قيمته 2000 دينار ليبي والسحب لزبائن الفرع فقط.

كما وجه المصرف عبر منشور في صفحته الرسمية، زبائنه باتباع إجراءت السلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا ليستطيع موظفو المصرف تقديم أفضل الخدمات المصرفية، ومن تلك التدابير الاحترازية، تعقيم اليدين قبل الدخول لمبنى الفرع المصرف و الالتزم بارتداء الكمامة والقفازات الواقية و تجنب الاقتراب كثيراً من الناس والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر بين كل زبون وآخر والحرص على عدم لمس الأشياء غير الضرورية والتوقف عن المصافحة و السلام تجنباً لاي مخاطر.

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