خسائر إغلاق المنشآت النفطية بلغت 4 مليارات دولار تقريبا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر إغلاق مليشيات حفتر المنشآت النفطية منذ السابع عشر من يناير الماضي؛ بلغت أربعة مليارات دولار تقريبا.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أن مستوى الإنتاج اليومي الحالي للنفط في ليبيا يبلغ اثنين وتسعين ألفا وسبع مئة وواحدا وثلاثين برميلا؛ مشيرة إلى أن إغلاق موانئ النفط تسبب في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، ما اضطر المؤسسة إلى زيادة وارداتها من المحروقات حتى تتمكن من تلبية احتياجات البلاد من الوقود.

وأكدت المؤسسة مواصلتها نشر أحدث الأرقام المتعلقة بالمستودعات في ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة، مجددة في الوقت ذاته الدعوة إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف إنتاج النفط والغاز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار