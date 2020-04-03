الوطنية للنفط: مايقارب الـ4 مليارات دولار خسائر إقفال المنشآت النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن القفل القسري والغير قانوني للموانئ والحقول النفطية، تسبب في خسائر مالية تجاوزت الـ3,893,213,466 دولار أمريكي.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا بلغ 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء الماضي، داعية إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز.

يذكر بأن إغلاق المنشآت النفطية من قبل مجموعات موالية لحفتر، في الـ17 يناير الماضي، يتسبب في خسائر مالية متزايدة في الإيرادات النفطية والاحتياطات المالية التي تغطي بشكل شبه كامل مجالات الحياة في ليبيا.

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