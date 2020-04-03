وزير الطاقة التونسي: مشاورات مع الجزائر لتزويد ليبيا بالكهرباء

كشف وزير الطاقة التونسي منجي مرزوق، إن بلاده تجري مشاورات مع الجزائر تهدف لتحسين ظروف تزويد ليبيا بالكهرباء الذي ينتج في الجنوب التونسي.

ووفق صحيفة الصباح التونسية، فإن المحادثات بين البلدين تهدف إلى طرح فكرة إنشاء محطة كهرباء في تونس بالقرب من ميناء “الصخيرة” الصناعي، والذي يقع على بعد 200 كلم من الحدود التونسية الليبية.

وأضاف مرزوق بأن المحطة ستقوم بإمداد ليبيا في مرحلة أولى بالكهرباء، وإلى بقية مناطق تونس في مرحلة ثانية، معناً بأن صادارت تونس من الكهرباء إلى ليبيا هي حوالي 40 مليون دينار تونسي حالياً، بحسب الصحيفة.

وكان مدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز “منصف الهرابي” قال في أغسطس 2019، إن بلاده تزود ليبيا بالكهرباء، ولديها احتياطي وقدرة إنتاجية كبيرة من الطاقة.

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