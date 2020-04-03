“أوبك+” تبحث اتفاق تعاون جديد لتدارك أزمة النفط

قال وزير الطاقة الأذربيجاني “ناطق علييف” اليوم الجمعة إنه من المخطط له عقد اجتماع لـ”أوبك+” في السادس من نيسان الجاري.

وأكد “علييف” أن أوبك+ تعتزم بحث اتفاق جديد للتعاون مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو عن بعد. وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت يوم أمس الخميس إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك وروسيا ومنتجي نفط آخرين بغية تحقيق التوازن في سوق النفط التي تمر بحالة من الاضطراب منذ انهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج وبدء المملكة ضخ خام إضافي في سوق مليئة بالمعروض.

ويأتي طلب السعودية بالتزامن مع توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تخفض الرياض وموسكو إنتاج النفط بما يصل إلى 15 مليون برميل يوميا، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بعدما هبطت لأدنى مستوياتها.

ومن جهته ذكر ترامب أنه يتوقع أن البلدين المذكورين سيبرمان اتفاقا لدعم الأسعار التي ما زالت، حتى بعد القفزة التي حققتها، دون نصف مستوياتها في بداية 2020 وذلك قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا بمعولها وفقا للرئيس الأمريكي.

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