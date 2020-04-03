استقرار أسعار الذهب والعملات في ترهونة بسبب كورونا

يشهد سوق الذهب والعملات في مدينة ترهونة استقرارا في الأسعار منذ أيام مع تراجع في الطلب على المعروض بسبب انتشار وباء كورونا.

وبقيت أسعار السوق على حالها منذ ما يقارب 10 أيام بسبب انتشار وباء كورونا وتسجيل حالات إصابة به في ليبيا، وهي حالة لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة.

ومع انعدام السيولة النقدية في المصارف فقد ذهب عدد من المواطنين إلى عملية بيع ما لديهم من عملة صعبة ليستطيعوا توفير ما ينقصهم من العملة المحلية خاصة في هذا الظرف الصعب.

تأثير واضح رسمه انتشار وباء كورونا على الحياة العامة والأسواق المختلفة، في حين يأمل التجار في سوق الذهب والعملات والمواطنون بأن تعود الحياة لطبيعتها دون غلاء وأزمات معيشية.

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