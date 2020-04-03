اقتصاد

استقرار أسعار الذهب والعملات في ترهونة بسبب كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد سوق الذهب والعملات في مدينة ترهونة استقرارا في الأسعار منذ أيام مع تراجع في الطلب على المعروض بسبب انتشار وباء كورونا.

وبقيت أسعار السوق على حالها منذ ما يقارب 10 أيام بسبب انتشار وباء كورونا وتسجيل حالات إصابة به في ليبيا، وهي حالة لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة.

ومع انعدام السيولة النقدية في المصارف فقد ذهب عدد من المواطنين إلى عملية بيع ما لديهم من عملة صعبة ليستطيعوا توفير ما ينقصهم من العملة المحلية خاصة في هذا الظرف الصعب.

تأثير واضح رسمه انتشار وباء كورونا على الحياة العامة والأسواق المختلفة، في حين يأمل التجار في سوق الذهب والعملات والمواطنون بأن تعود الحياة لطبيعتها دون غلاء وأزمات معيشية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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