اقتصاد

الملك السعودي يصرف 1.9 مليار ريال للموظفين المتضررين من كورونا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وكالة أنباء سعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمر اليوم الجمعة بصرف تسعة مليار ريال لأكثر من مليونين ومئة ألف موظف يعملون في المؤسسات والمنشآت المتأثرة جراء جائحة انتشار وباء كورونا وذلك تعويضا لهم وفقا لنظام “ساند”.

وأضاف “عبد العزيز” أن الحكومة تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص للسعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية واصلت جهودها في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الآثار الناجمة من استمرار تفشي الفيروس للحد من تأثيره على الاقتصاد السعودي والشركات المتضررة من تلك الأزمة.

وأجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على أن تلك الإجراءات والتدابير المالية الوقائية التي تم اتخاذها مؤخراً هي بمثابة حلول لتخفيف الأزمة وتقليص حدة آثار تفشي الفيروس ولكنها ليست علاجاً نهائياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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