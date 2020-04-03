الملك السعودي يصرف 1.9 مليار ريال للموظفين المتضررين من كورونا

ذكرت وكالة أنباء سعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمر اليوم الجمعة بصرف تسعة مليار ريال لأكثر من مليونين ومئة ألف موظف يعملون في المؤسسات والمنشآت المتأثرة جراء جائحة انتشار وباء كورونا وذلك تعويضا لهم وفقا لنظام “ساند”.

وأضاف “عبد العزيز” أن الحكومة تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص للسعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية واصلت جهودها في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الآثار الناجمة من استمرار تفشي الفيروس للحد من تأثيره على الاقتصاد السعودي والشركات المتضررة من تلك الأزمة.

وأجمع خبراء اقتصاديون ومحللون على أن تلك الإجراءات والتدابير المالية الوقائية التي تم اتخاذها مؤخراً هي بمثابة حلول لتخفيف الأزمة وتقليص حدة آثار تفشي الفيروس ولكنها ليست علاجاً نهائياً.

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