روسيا تبحث تطورات أسواق النفط العالمية

كشف مجلس الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا اليوم الجمعة لبحث أوضاع أسواق النفط العالمية مع شركات النفط الروسية الكبرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر عن بُعد، إنه من المقرر عقد الاجتماع بنفس الصيغة التي عقد بها الاجتماع السابق، على خلفية انهيار الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها، مشيرا في الوقت نفسه أن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى لتباحث الأوضاع في أسواق النفط العالمية.

يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين قال في وقت سابق إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة بخلاف صيغة اتفاق “أوبك+” لكبح الإمدادات والذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي، فيما أعلن وزير الطاقة الاذربيجاني اليوم أن أوبك بلس تعتزم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد في السادس من أبريل الجاري لبحث إعلان جديد للتعاون.

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