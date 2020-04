مركزي البيضاء يصدر بيانا يطالب فيه بإيقاف الصديق الكبير عن العمل واسقاط اسمه من قائمة المحافظين في صندوق النقد الدولي

The post مركزي البيضاء يطالب بإقالة الصديق الكبير appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية