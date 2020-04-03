رسو ثلاث سفن تجارية في ميناء بنغازي البحري

بنغازي 03 أبريل 2020 (وال)- رست في ميناء بنغازي البحري، ثلاثة سفن لنقل الحاويات تتبع جميعها للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن السفينة “يلا روز”، على متنها 366 حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة، كما رست السفينة “شارلي” على متنها عدد 180 حاوية محملة بالسلع والبضائع المختلفة.

وأضاف الشهيبي أن السفينة “كنت شيب صن” على متنها عدد 318 حاوية، محملة بالبضائع والسلع المختلفة، مشيرًا إلى وصول عدد “6” روافع حاويات “لاقط” لصالح الشركة الليبية للموانئ.

وأعرب الشهيبي أن تساهم هذه الآلات في إنجاز عمليات المناولة بكل سهولة ويسر، وإضافة للجهود المبذولة لرجال هذا القسم الحيوي. (وال- بنغازي) ر ت

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