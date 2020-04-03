حملات للوقاية من “كورونا” في المصارف التجارية بمدينة بنغازي

بنغازي 03 أبريل 2020 (وال) – نظم الفريق الطبي للوقاية والتوعية من فيروس كورونا، حملات توعية وتوزيع للملصقات، شملت عددا من المصارف التجارية .

وقال مسؤول الفريق، طبيب سعدة بوليفة، إن حملة التوعية التي أنطلقت أمس الخميس، شملت أيضا العاملين في فندق تيبستي وسوق المال، ومركز تأهيل المعاقين .

وأضافت “نشط الفريق أيضاً وضمن حملته التوعوية، في زيارة العيادات المجمعة في مدينة بنغازي وضواحيها، ومعامل التحاليل والأشعة، والمراكز الطبية الخاصة” .

بوليفة، وفقا لتصريحها، أشارت إلى قيام الفريق بزيارة ميناء بنغازي البحري ونقطة أمن الميناء، وتقديم شروح لطرق الوقاية بأساليب مبسطة .

وتابعت ” قام الفريق خلال اليومين الماضيين، حملات توعية في مراكز الشرطة، ومنافذ مدينة بنغازي البرية، وصندوق الضمان الاجتماعي” .

وختمت بوليفة ” ينشط الفريق في نشر التوعية للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والإذاعات المسموعة والمرئية، وتصوير مشاهد مرئية تهدف إلى نشر طرق الوقاية من الفيروس الى كل بيت في عموم ليبيا” .(وال – بنغازي) ف م

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