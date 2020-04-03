مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء يدعو لاجتماع طارئ

دعا أعضاء من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الخميس القادم لمناقشة الوضع الذي يمر به المصرف واتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة لحلها.

هذا ونبه الأعضاء في بيان لهم إلى الوضع الخطير الذي تعيشه المؤسسات المصرفية بسبب ما وصفوه بالاستبداد والإهمال إضافة إلى حالة الانفراد بالقرارات و السيطرة الأحادية على السياسية النقدية والتلكؤ في تنفيذ صرف المرتبات الشهرية.

وشدد البيان على ضرورة مناقشة أذونات صرف المرتبات وفتح اعتمادات لتوفير السلع والأدوية الضرورية, بالإضافة إلى استمرار العمل بسعر الصرف الحالي.

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