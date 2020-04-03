حركة السفن بميناء طرابلس

كشفت بيانات حديثة نشرتها إدارة ميناء طرابلس عن قرب وصول ثلاث سفن لمنطقة المخطاف محملة بحاويات سلع وبضائع مختلفة.

ومن المنتظر أن تصل خلال الساعات المقبلة الناقلة coronaوعلى متنها 287 حاوية، كما أشارت بيانات ميناء طرابلس إلى أنه من المنتظر وصول السفينةrosellena وعلى متنها 77حاوية بضائع لم يكشف عنها، كما من المنتظر وصول السفينةmiro وعلى 160حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وكان الرصيف النفطي لميناء طرابلس قد استقبل صباح اليوم ناقلة المحروقات أنوار ليبيا وعلى متنها أكثر من 24 ألف طن من البنزين بالتزامن مع خروج ناقلة المحروقات أنوار إفريقيا التي أفرغت حمولتها من البنزين والمقدرة بنحو 24 ألف طن بنزين.

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